الأحساء 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واستفقّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء اليوم، مشروع مستشفى جامعة الملك فيصل التعليمي، مستمعاً لشرح مفصل عن ما تم إنجازه.وعقد سموه اجتماعًا لمناقشة ما تبقى من مراحل لاستكمال منشآت المشروع، بحضور رئيس مجلس التجمع الصحي بالأحساء الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي، ورئيس الجامعة المكلف الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي، ونائب الرئيس لقطاع التخطيط والمشاريع بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية خالد بن فهد العريك، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.وأكد سمو محافظ الأحساء أهمية تنسيق الجهود المشتركة بين جامعة الملك فيصل، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والتجمع الصحي لإيجاد الآليات الناجعة لإنجاز المشروع بشكل عاجل، والسعي نحو تشغيله وفق أعلى المعايير المهنية الطبية العالمية، لتحقيق استفادة محافظة الأحساء ومحيطها من خدماته الطبية في جميع التخصصات.وتأتي هذه الجولة التفقدية في ظل متابعة سمو محافظ الأحساء، وحرص الجامعة وسعيها المتواصل واستمرار جهودها مع جميع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة لاكتمال الخدمات الصحية للكليات الصحية، ورفع مستوى الخدمات لمنسوبي الجامعة، ومجتمع الأحساء ومحيطها.// انتهى //14:53ت م0052