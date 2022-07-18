مسقط 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسأغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى (05ر4201) نقطة مرتفعًا بـ (3ر58) نقطة وبنسبة (41ر1) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (77ر4142) نقطة.وبلغت قيمة التداول (3) ملايين و(387) ألفًا و(354) ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة (8ر11) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (3) ملايين و(841) ألفًا و(590) ريالًا عُمانيًّا.// انتهى //14:55ت م0053