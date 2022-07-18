نجران 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسكرّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بمكتبه اليوم، اللواء متقاعد سليمان بن محمد الخليل، بمناسبة انتهاء مدة عمله مديراً لجوازات المنطقة، وهنأ سموه العميد علي بن يحيى آل ناصر، بالثقة على تعيينه مديراً لجوازات المنطقة.وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بالجهود التي يبذلها منسوبو الجوازات في المنطقة، وتعاملهم باحترافية وبكفاءة عالية، في موسم الحج.وعبّر الخليل عن شكره لسمو أمير المنطقة على ما لقيه من دعم وتوجيه خلال مدة عمله، فيما أكد العميد آل ناصر أن تكليفه مديراً لجوازات المنطقة، دافع لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والوطن، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- تجاه خدمة المواطن.// انتهى //14:58ت م0054