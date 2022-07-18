الرياض 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسنجح فريق طبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان في إنهاء معاناة فتاة من عدم القدرة على فتح فمها بعد تعرضها لإصابة في عمر 12 عاما، نتج عنها كسور في المفصل .وتبين بعد إجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية وجود التصاق عظمي في المفصل الفكي الصدغي، وأجريت لها عملية جراحية بعد تخديرها عن طريق التنبيب الرغامي بمنظار الألياف البصرية وإزالة الالتصاق العظمي ووضع سديلة من العضلة الصدغية وقص للعظم الأكليلي للفك السفلي للجهتين.وأوضحت صحة جازان أن المريضة غادرت المستشفى بعد تلقيها الرعاية الطبية واستعادة قدرتها على فتح الفم بشكل طبيعي ولله الحمد.// انتهى //15:01ت م0055