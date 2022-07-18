الرياض 19 ذوالحجة 1443 الموافق 18 يوليو 2022 واس.قدّم مركز المحاكاة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلًا بقسم تدريب دعم الحياة خدماته لحوالي 50 ألف مستفيد ومستفيدة منذ انطلاقه، وذلك بإقامة العديد من الدورات الأساسية والمتقدمة المعتمدة؛ بهدف تأهيل وتطوير الكادر الصحي ومقدمي الرعاية الصحية، وكذلك طالبات وطلاب الكليات الصحية، كما شملت أفراد المجتمع كافة.وتأتي الدورات المقدمة متوافقة مع متطلبات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومعايير الاعتماد المطلوبة، بالإضافة إلى الخدمات المجتمعية، مثل: دورات وحصص تدريبية وتعليمية لطالبات وطلاب المدارس، وموظفي وموظفات الجهات الخاصة والحكومية، باستخدام المجسمات المخصصة على الإنعاش القلبي الرئوي.وتتوفر في المركز حزمة من الدورات من بينها: الدورات المتنوعة التي تخدم الممارس الصحي: دورة أساسيات دعم الحياة باللغة العربية والإنجليزية، دورة دعم الحياة المتقدمة للبالغين والمتقدمة للأطفال، دورة منقذ القلب للإنعاش القلبي الرئوي والإسعافات الأولية باللغة العربية والإنجليزية، برنامج إنعاش الأطفال حديثي الولادة، دورة دعم الحياة للإصابات ما قبل الوصول إلى المستشفى، دورة مبادئ تخطيط القلب، التدريب على السلامة لجليسات الأطفال والإسعافات الأولية، والوقاية من الإصابات الرياضية والإسعافات الأولية في المناطق البرية، والإسعافات الأولية القياسي والانعاش القلبي الرئوي ومزيل الرجفان الخارجي، والاستجابة لجميع المخاطر والكوارث والمستجيب الأول لموقع الحدث.ويُشار إلى أنّ قسم دعم الحياة حقق تقدمًا ملحوظًا من خلال إقامة دورات الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي المتنوعة والمعتمدة، التي تستهدف الفئة العامة (غير الصحيين)، وتقديم دورات معتمدة ومتقدمة للتعامل مع الإصابات التي تستهدف الأطباء، وتنفيذ خدمات توعوية للمجتمع عن طريق تعليمهم مهارات وأساسيات الإسعافات الأولية، وطريقة الإنعاش القلبي الرئوي الصحيحة من خلال برنامج الخدمة المجتمعية.// انتهى //15:03ت م0056