المنامة 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,833.16 نقطة بانخفاض قدره 11.05 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 666.22 نقطة بانخفاض قدره 3.35 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوناً و78 ألفاً و640 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 255 ألفاً و373 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 59 صفقة.// انتهى //15:12ت م0057