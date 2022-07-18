جدة 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مكتبه اليوم، المدير العام للتعليم بجدة المُعين حديثاً، الدكتور نايف بن عابد الزارع.وهنأ سموه، الدكتور الزارع بمناسبة تعيينه، سائلاً الله له التوفيق في المهام الموكلة إليه.من جانبه عبر مدير تعليم جدة عن شكره وتقديره لسمو الأمير بدر بن سلطان، مؤكدًا حرص الإدارة ومنسوبيها على العمل بما يحقق الآمال والتطلعات.// انتهى //15:13ت م0059