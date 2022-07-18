جدة 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم، الرئيس التنفيذي لمطارات جدة أيمن أبوعباة.واستمع سموه إلى شرح عن استعدادات مطار الملك عبد العزيز الدولي خلال مرحلة المغادرة لموسم حج 1443هـ، وأبرز مهام وأعمال المطار التي تم تنفيذها لخدمة وسلامة ضيوف الرحمن بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج في ظل دعم القيادة الرشيدة - أيدها الله -.// انتهى //15:18ت م0061