جيزان 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة , بمكتبه اليوم، أمين المنطقة نايف بن مناحي بن سعيدان، ومدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة المهندس المهندس مبارك بن ناصر المطوع.واطلع سموه على الجهود الخدمية والميدانية المبذولة، والمشاريع المنفذة التي تحت التنفيذ من قبل أمانة المنطقة وفرع النقل والخدمات اللوجستية بجازان ونسب إنجازها موجهاً بمضاعفة والجهود وبذل ما يضمن إنجاز تلك المشروعات وفق الخطط والبرامج المحددة لها.وأكد ما تحظى به المنطقة من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة - أيدها الله- وتوجيهاتها الدائمة لتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رفاهية المواطن ويرتقي بمعدل جودة الحياة.//انتهى//15:23ت م0062