الدمام 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 440 جولة رقابية على المنشآت الصحية والغذائية في وسط الدمام، نتج عنها إغلاق 15 منشأة مخالفة، وإتلاف 150 كليوجرامًا من الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.وأكدت الأمانة أن هذه الجولات تأتي ضمن الجهود الرقابية المكثفة لضمان الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية من قبل المنشآت التجارية وسلامة المنتجات الغذائية والصحية للاستهلاك الآدمي، والحفاظ على صحة الإنسان، وتفعيل مبادرة ممتثل للمنشآت، وتوسيع جانب التوعية والرقابة.كما رفعت الأمانة خلال الأسبوع الماضي 300 متر مكعب من النفايات والمخلفات في شوارع وأحياء الصرار والمراكز التابعة لها.// انتهى //15:24ت م0063