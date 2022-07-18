الخرطوم 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسالتقى عضو مجلس السيادة السوداني مالك عقار بمقر إقامته اليوم، بالمنسق المقيم للشؤون الإنسانية نائبة رئيس البعثة الأممية المتكاملة للمساعدة في الانتقال في السودان (يونيتامس) كاردياتا لو ندياي، برفقة مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان تيجانو تشيكوتو، وممثلين للقسم السياسي وقسم بناء السلام بالبعثة.وقدم عضو مجلس السيادة للوفد الأممي شرحاً لجذور الصراع، الذي قاد إلى انفجار الأوضاع بهذه الصورة، موضحاً الجهود التي يبذلها لتحقيق المصالحات بين المكونات الاجتماعية بالولاية، بناءً على مبدأ المواطنة والتعايش السلمي.وحث عضو مجلس السيادة مالك عقار وكالات الأمم المتحدة على تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للأعداد المتزايدة من المتأثرين بالنزاع الجاري، مشيراً إلى أن الإمكانات الحالية بولاية النيل الأزرق غير كافية لتلافي الآثار التى خلفها النزاع.بدورها، التزمت بعثة "يونيتامس" بتقديم المساعدات الإنسانية لضحايا النزاع، وأنها ستشرع في ذلك بصورة عاجلة عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.// انتهى //15:40ت م0066