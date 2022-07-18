بروكسل 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسقرر الاتحاد الأوروبي وأذربيجان تعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك التعاون في مجال الطاقة.واجتمعت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ومفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون اليوم في باكو مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ووزير الطاقة الأذربيجاني بارفيز شهبازوف لتعزيز التعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان.ووقع الرئيسان مذكرة تفاهم جديدة بشأن الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة.وقال بيان للمفوضية الأوروبية في بروكسل: إن الاتحاد الأوروبي وأذربيجان يتفاوضان حاليا على اتفاق شامل جديد، يسمح بتعزيز التعاون في طائفة واسعة من المجالات، بما في ذلك التنويع الاقتصادي، والاستثمار، والتجارة.وتتضمن مذكرة التفاهم الجديدة بشأن الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة التي وقعها الرئيسان اليوم التزاما بمضاعفة قدرة ممر الغاز الجنوبي على تسليم ما لا يقل عن 20 مليار متر مكعب إلى الاتحاد الأوروبي سنويا بحلول عام 2027، وسيسهم ذلك في تحقيق أهداف التنويع في خطة الطاقة الأوروبية.// انتهى //16:09ت م0078