القاهرة 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسالتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم، بنظيره الألماني فرانك شتاينماير، على هامش زيارته الحالية لبرلين للمشاركة في الجلسة رفيعة المستوى لحوار بيترسبرج للمناخ.وتناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأزمة الأوكرانية، والأزمتين الليبية واليمنية، وكذلك القضية الفلسطينية التي توافق الجانبان بشأنها حول تأكيد ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لأحكام المرجعيات الدولية.// انتهى //16:22ت م0082