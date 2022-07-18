القاهرة 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسيطلق المجلس العربي للطفولة والتنمية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" دليل "تصحيح المصطلحات والصور الخاطئة المتداولة حول الأطفال في وسائل الإعلام العربية"، تحت شعار "إعلام صديق للطفولة" يوم 26 يوليو الجاري، وبرعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس.وأفاد بيان المجلس الصادر اليوم أن إطلاق هذا الدليل يأتي ضمن مراحل مشروع المرصد الإعلامي لحقوق الطفل العربي الذي ينفذه كل من المجلس العربي للطفولة والتنمية وجامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، بُغية إيجاد آلية للرصد والتحليل والمتابعة والتقويم، من أجل الارتقاء بالأداء الإعلامي العربي تجاه قضايا تنشئة وحقوق الطفل.// انتهى //16:38ت م0084