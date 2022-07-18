القاهرة 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، حيث ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 6.2 مليارات جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 602.9 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت نحو 2.5 مليار جنيه.وأغلق مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" على ارتفاعٍ نسبته 1.08% ليصل عند مستوى 8867.94 نقطة. وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.71% مسجلاً 1725.69 نقطة. كما أضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 1.71% ليصل عند مستوى 2527.09 نقطة.// انتهى //16:38ت م0085