الرياض 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسحققت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم 4 جوائز عالمية في أولمبياد الكيمياء الدولي 2022 الذي أُقِيم عن بُعد خلال المدة من 10 إلى 18 يوليو الجاري.وحصلت المملكة من خلال مشاركتها الثانية عشرة في المسابقة الدولية على ميدالية فضية، وميداليتين برونزيتين، وشهادة تقدير من بين (326) طالباً من (84) دولة بعد رحلة إعداد وتأهيل في موهبة، تلقوا خلالها 2700 ساعة تدريبية على يد نخبة من المدربين العالميين، حيث نال طالب الصف الثاني محمد الهدلق (من إدارة تعليم الرياض) على ميدالية فضية، كما حقق الطالب حسين شاكر الصفار (من تعليم الشرقية) على ميدالية برونزية، فيما حصد طالب الصف الثالث الثانوي علي آل يوسف (من إدارة تعليم الشرقية) على ميدالية برونزية، وحقق الطالب عبدالله الممتن على شهادة تقدير.من جانبها، هنأت الأمين العام المكلف لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتورة آمال الهزاع كل من أسهم في هذا الإنجاز ممثلاً بأسر الطلاب ومدارسهم ومعلميهم، مبينةً أن الكيمياء من أهم العلوم التطبيقية والثروات الاقتصادية، مشيدةً بالدعم غير المحدود الذي توليه القيادة يحفظها الله لدعم مسيرة العلم والتميز في المملكة، وتوفير أفضل سبل التعليم والمعرفة والثقافة، من خلال دعمهم الكريم للإبداع والتفوق الطلابي، إضافةً إلى دور الشراكة الفاعلة بين موهبة وشركائها من المؤسسات الوطنية الرائدة.وأكدت الأمين العام المكلف لمؤسسة "موهبة" أن المملكة تزخر بالعديد من المواهب والقدرات الشبابية التي تتميز بالموهبة والإبداع، وعمق التفكير، وتوسع آفاق المعرفة والبحث.يعد الأولمبياد مسابقة دولية سنوية في الكيمياء لطلاب المرحلة الثانوية، تُعقَد في نهاية العام الدراسي وتستمر لمدة عشرة أيام، من خلال اختبار نظري لمدة 5 ساعات؛ لتعزيز الصلات والتعاون بين الطلاب، وتبادل الخبرات التربوية والعلمية بين الدول المختلفة.يذكر أن الفريق السعودي المشارك في أولمبياد الكيمياء الدولي خاض مدة إعداد، وسلسلة من الملتقيات التدريبية، أُقِيمت بالتعاون بين "موهبة" ووزارة التعليم تحت إشراف نخبة من المدربين السعوديين والأجانب للمنافسة على المراكز الأولى وجوائز الأولمبياد، كان آخرها معسكراً تدريبياً دولياً أُقِيم في جامعة أتقوس لوراند في بودابست.// انتهى //16:49ت م0088