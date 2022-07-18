عام / سمو الأمير منصور بن محمد يستقبل رئيس جامعة حفر الباطن
الاثنين 1443/12/19 هـ الموافق 2022/07/18 م واس
حفر الباطن 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واس
استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بمكتبه اليوم , رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح بن مفلح آل صقر .
واطلع سموه خلال اللقاء على الخطط الدراسية للجامعة، وأهم الأهداف الموضوعة والبرامج التوعوية والتثقيفية والتعليمية، مشيداً بجهود الجامعة الملموسة في هذا المجال .
ووجه بأهمية العناية بالإرشاد الأكاديمي للطلاب المستجدين ،وتعريفهم بالتخصصات المتاحة ومجالاتها الوظيفية ،وتوفير كل ما من شأنه ضمان العودة الحضورية الآمنة للدراسة .
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17:03ت م
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