حفر الباطن 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بمكتبه اليوم , رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح بن مفلح آل صقر .واطلع سموه خلال اللقاء على الخطط الدراسية للجامعة، وأهم الأهداف الموضوعة والبرامج التوعوية والتثقيفية والتعليمية، مشيداً بجهود الجامعة الملموسة في هذا المجال .ووجه بأهمية العناية بالإرشاد الأكاديمي للطلاب المستجدين ،وتعريفهم بالتخصصات المتاحة ومجالاتها الوظيفية ،وتوفير كل ما من شأنه ضمان العودة الحضورية الآمنة للدراسة .// انتهى //17:03ت م0090