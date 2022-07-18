مقديشو 19 ذو الحجة 1443هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسالتقى رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري، اليوم، بعضو البرلمان الفنلندي ومبعوث فنلندا الخاص لمنطقة القرن الأفريقي سلطان سعيد أحمد.وأفادت وكالة الأنباء الصومالية أنه نُوقش خلال اللقاء دور الحكومة الفنلندية في دعم برنامج الحكومة الصومالية؛ للمصالحة والسلام.يذكر أنه عُيِّن مؤخراً سلطان سعيد أحمد، وهو أول صومالي يُنتخَب لعضوية البرلمان الفنلندي، وهو المسؤول عن السلام والوساطة في منطقة القرن الأفريقي.// انتهى //17:53ت م0094