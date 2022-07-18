باريس 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسالتقى الرئيسُ الفرنسيُّ إيمانويل ماكرون - اليوم- بصاحبِ السموِّ الشيخِ محمدِ بن زايد آل نهيان رئيسِ دولة الإمارات، الذي يزورُ باريسَ حاليًّا.وبحثَ الجانبان خلال اللقاء علاقاتِ الصداقةِ والفرصَ الواعدةَ لتطوير التعاون وتوسيع آفاقه في مختلف الجوانب،إضافةً إلى مجمل التطورات والقضايا الإقليمية والدولية التي تهمُّ البلدين.كما استعرضا مساراتِ التعاون المتنوعة في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في عددٍ من المجالات الحيوية التي تحظى باهتمامٍ مشتركٍ وتدعمُ تطلُّعاتِ البلدين إلى مستقبلٍ أفضلَ.// انتهى //18:05ت م0095