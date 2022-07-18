الجزائر 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022م واسالتقى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون اليوم برئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الذي يزور الجزائر حاليا.وأكد الرئيس تبون -وفق وكالة الأنباء الجزائرية- أن المحادثات تجسد قوة ومتانة العلاقات بين البلدين اللذين يجمعهما تطابق كبير في الرؤى حول الملفات الكبرى، على غرار ليبيا ومالي ومنطقة الساحل.وقال خلال تصريح صحفي مشترك مع دراغي عقب التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي بين البلدين: إن المحادثات كانت مكثفة وتجسد حقيقية قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بلدينا.// انتهى //18:07ت م0097