الرياض 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسأعلن الاتحاد السعودي لكمال الأجسام عن اعتماد قائمة أسماء لاعبي منتخب المملكة لكمال الأجسام الذين رشحهم رئيس لجنة المنتخبات قاسم آل غيث بعد اختبار أداء اللاعبين الجهازين للبطولة الذى أُقِيم بنادي القادسية الرياضي بمحافظة الخبر؛ للمشاركة في منافسات بطولة العرب ومقرر أن تنطلق منافساتها خلال المدة من 28 - 31 شهر يوليو الجاري في دولة مصر.وضمت قائمة اللاعبين المرشحين (8 لاعبين)، هم: (أحمد سعيد المزعل - أشرف مصطفى الغانم - أحمد حامد المولد - عبدالرحمن سعد الروضان - أحمد محمد فريد - ماجد عمران أبوالرحى - إبراهيم علي الناجم - محمد حسن معيض).// انتهى //18:47ت م0100