المدينة المنورة 19 ذو الحجة 1443هـ الموافق 18 يوليو 2022م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل أمير منطقة المدينة المنورة بالنيابة، المهنئين من أصحاب الفضيلة والمسؤولين من مدنيين وعسكريين بالمنطقة، الذين قدموا التهنئة لسموه بعيد الأضحى المبارك.ونوّه سموه بالأعمال والجهود التي قدمتها كافة القطاعات والأجهزة الحكومية بالمنطقة خلال موسم حج هذا العام، وما تحقق من نجاحات مميزة بفضل الله ثم بفضل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -، من إمكانات وتجهيزات لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً أهمية مواصلة تنفيذ الخطط التشغيلية بكل كفاءة واقتدار لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي المسجد النبوي الشريف.// انتهى //18:48ت م0101