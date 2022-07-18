لوساكا 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الزامبي ستانلي كاكوبو بوكيل وزارة الخارجية للتعاون الدولي والمنظمات في ليبيا عمر كتي، وذلك على هامش الاجتماع نصف السنوي للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية المنعقد بمدينة لوساكا الزامبية حاليا.وناقش الجانبان سبل حماية الاستثمارات المشتركة، وتعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف في المحافل القارية والدولية .وأكد وزير الخارجية الزامبي أهمية تطوير التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، وكذلك دعم بلاده لليبيا حكومة وشعبا في مساعيها لبسط الاستقرار وصولا إلى تنظيم الانتخابات المقبلة.// انتهى //19:14ت م0103