جدة 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسوجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ برقية شكر جوابية لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك وبنجاح موسم حج هذا العام 1443هـ، فيما يلي نصها:-صاحب السمو الملكي وزير الداخليةرئيس لجنة الحج العلياالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته:تلقينا برقية سموكم رقم 296973 في 12 / 12 / 1443هـ المتضمنة تهنئتنا بعيد الأضحى المبارك، والمرفوعة باسمكم وباسم أصحاب السمو أمراء المناطق وجميع المشاركين في أعمال موسم حج هذا العام 1443هـ، وما أشرتم إليه حيال ما تحقق فيه من نجاح ـ ولله الحمد ـ، وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الجهات المشاركة في مهمة الحج في تنفيذ خططها الأمنية والخدمية والبروتوكولات الصحية، لتجاوز آثار جائحة كورونا.وإننا إذ نقدر لكم جميعاً تهنئتكم بعيد الأضحى المبارك، لنشكر المولى جل وعلا ونحمده على نجاح موسم الحج هذا العام وما وفقنا إليه من خدمة حجاج بيته الحرام ليؤدوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ويكلل أعمالنا بالنجاح وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود// انتهى //19:16ت م0104