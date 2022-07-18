جدة 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ برقية شكر جوابية لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، بمناسبة تهنئته بعيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1443هـ، فيما يلي نصها :-صاحب السمو الملكي وزير الداخليةرئيس لجنة الحج العلياالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته:اطلعنا على برقية سموكم رقم 296972 في 12 / 12 / 1443هـ المتضمنة التهنئة بعيد الأضحى المبارك، وما أشرتم إليه مما تحقق ـ بفضل الله ـ من نجاح لموسم حج هذا العام 1443هـ.وإننا نشكر سموكم وجميع الجهات المشاركة في مهمة الحج، مشيدين بما تحقق من نجاح بفضل الله عزّ وجل ثم بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الجميع، وتفانيهم في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن بإشراف ومتابعة وتوجيه من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ.ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سيدي خادم الحرمين الشريفين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، ويرزقنا التوفيق لخدمة ضيوف بيته الحرام، إنه سميع مجيب.محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود// انتهى //19:16ت م0105