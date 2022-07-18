الرياض 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسافتتح وزير التنمية الرياضية في جمهورية أوزبكستان أدخام إلكاموفيتش إكراموف بطولة آسيا للشباب والناشئين بالعاصمة الأوزبكية طشقند، التي يشارك فيها 261 لاعبًا ولاعبة يمثلون 21 دولة، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال محمد جلود، ورئيس الاتحاد الآسيوي للعبة محمد المانع، ونائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوزبكستان نايف الشمري، ومسؤول العلاقات والمراسم فيصل باعبدالله، ورئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والآسيوي محمد الحربي، وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للعبة رئيس لجنة المرأة رئيسة الوفد السعودي فوزية بنت أحمد حوباني.واستهل المنتخب مشاركته في البطولة بمنافسة الرباع حسام الدغام على وزن 55B، وحصل على المركز العاشر، كما شارك الرباع عبدالمجيد الأكلبي في منافسات وزن 49A، وحصل على المركز الخامس، وشاركت الرباعة حنان عامري في منافسات وزن 49B، والرباعة رفيف مطلق في وزن 49B.يذكر أن غداً الثلاثاء سيشارك الرباع محمد الزوري في منافسات وزن 67B، والرباع محمد المرزوق في منافسات وزن 61A.// انتهى //19:16ت م0106