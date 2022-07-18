الرياض 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واستمكن الفريق البرازيلي FURIA من انتزاع لقب بطولة Rocket League أولى بطولات منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية ضمن موسم الجيمرز الحدث الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم، الذي تحتضنه العاصمة الرياض.ووسط حضور جماهيري غفير تمكن الفريق اللاتيني من حسم لقب البطولة بفوزهم في المباراة النهائية بعد منافسة قوية مع فريق (Guild Esports) بمجموع 4 انتصارات مقابل لا شيء، وحصلوا بذلك على جائزة المركز الأول البالغة 500,000 دولار، التي تُعد أكبر حصة من مجموع جوائز البطولة البالغة مليوني دولار، في حين حصل الفريق الوصيف على مبلغ 300,000 دولار.وجاء في المركزين الثالث والرابع كل من الفريق السعودي (Team Falcons)، وفريق منطقة أمريكا الشمالية (FaZe Clan)، ليحصلا على جوائز المركزين الثالث والرابع البالغة 200,000 دولار لكل فريق.وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية أن بطولة Rocket League كانت الانطلاقة الأمثل لمنافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية ضمن موسم الجيمرز، حيث نالت استحسان الفرق المشاركة والجماهير والمتابعين ومجتمع الرياضات والألعاب الإلكترونية وجميع الشركاء طوال مدة البطولة، مؤكداً أن الفرق أظهرت هي وجميع لاعبيها احترافية عالية، فيما قامت الجماهير بإظهار شغف وحماس كبيرين، وهما العاملان الرئيسان في بطولات الرياضات والألعاب الإلكترونية، إضافة إلى الروح الرياضية، والتنافس بين فرق من مختلف دول العالم، واستكشاف الإمكانيات غير المحدودة لهذا القطاع الواعد، مباركاً سموه لفريق FURIA، ومثمناً لجميع المشاركين وفرق العمل والرعاة تقديمهم هذه البطولة المميزة التي رفعت المعايير والتوقعات للبطولات المتبقية في الموسم.يذكر أن البطولة لُعبت في مرحلة المجموعات بنظام الإقصاء المزدوج، بحيث يتوج الفريق الذي يحقق أفضل نتيجة من 5 مواجهات، في حين انقسمت المجموعات إلى 4 ضمت كل مجموعة 6 فرق، وتأهل أفضل فريقين من كل مجموعة للتصفيات النهائية التي لُعبت بنظام الإقصاء المباشر حتى المباراة النهائية.وجرى بث مجريات بطولات منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية ضمن موسم الجيمرز الذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية مباشرة على حسابات موسم الجيمرز في مختلف المنصات من خلال 8 لغات مختلفة لمنح ملايين المشاهدين حول العالم فرصة متابعة جميع أحداث المنافسات والأجواء الخاصة بالبطولات.ويشار إلى أن موسم الجيمرز هو حدث عالمي غير مسبوق للرياضات والألعاب الإلكترونية، وتحمل هذه النسخة شعار "بوابتك إلى العالم القادم" وترتكز على 4 محاور رئيسة هي: منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية بمشاركة أفضل اللاعبين والفرق على مستوى العالم في "منافسات النخبة" بمجموع جوائز مالية يصل إلى 15 مليون دولار، والعروض والأنشطة الترفيهية التي تصل إلى أكثر من ألف نشاط، والحفلات الموسيقية التي يقدمها نجوم موسيقى عالميين إلى جانب عدد من الفنانين السعوديون، و"قمة العالم القادم" التي تجمع قادة قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية والخبراء من جميع أنحاء العالم.// انتهى //19:17ت م0107