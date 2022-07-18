القاهرة 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر المستشارية الألمانية في برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتز، وذلك على هامش زيارته الحالية لألمانيا للمشاركة في الجلسة رفيعة المستوى لحوار بيترسبرج للمناخ.وبحث الجانبان خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وخاصة في مجال الغاز الطبيعي المسال والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، إضافة إلى استعراض تطورات الأزمة الليبية، ومستجدات ملف سد النهضة، وكذلك استضافة مصر لقمة المناخ العالمية في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.// انتهى //19:37ت م0110