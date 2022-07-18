الرياض 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسأصدرت وكالة الأنباء السعودية "واس" النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.ووفق "النشرة الاقتصادية" بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:الريال السعودي 3.75 .الدرهم الإماراتي 3.67 .الدينار البحريني 0.37 .الريال العماني 0.38 .الريال القطري 3.64 .الدينار الكويتي 0.30 .الجنيه المصري 18.87 .اليورو 0.98 .الجنيه الإسترليني 0.83 .اليوان الصيني 6.74 .وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:الذهب 1709.3 دولارات أمريكية للأوقية.الفضة 18.81 دولارًا للأوقية.البلاتينيوم 857.6 دولارًا للأوقية.البلاديوم 1849.82 دولارًا للأوقية.وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:برنت 105.52 دولارات أمريكية.نايمكس خفيف 101.72 دولار.نفط الغاز 1078.5 دولاراً.الغاز الطبيعي 7.491 دولارات.غاز البروبان 5364 دولارًا.// انتهى //20:19ت م0112