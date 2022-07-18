جدة 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسزارَ معالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية غينيا كارامو جاورا، والوفد المرافق له ، الأمانةَ العامةَ لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بمدينة جدَّة.وأشادَ الوزيرُ الغيني بتفعيل مجمع الفقه الإسلامي بنود مذكرة التعاون التي وقَّعَها مع الشؤون الدينية بالعاصمة كوناكري،وذلك خلال دعوة تلقتها الأمانة العامَّة للشؤون الدينية إلى ترشيح عدد من علماء جمهورية غينيا للمشاركة في دورة المجمع القادمة.من جانبه،أكدَ معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدكتور قطب مصطفي سانو ،خلال اللقاء،تعزيزَ التعاون والتواصل والتنسيق مع مختلف المؤسسات والمراكز العلمية والبحثية بجمهورية غينيا.// انتهى //20:54ت م0113