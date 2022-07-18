جدة 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واستواصلُ لجنةُ الأحياء العشوائية بمحافظة جدة أعمالها وفق الخطة التنفيذية والجدول الزمني المقرر، حيث بلغَ مجموع الأحياء المزالة التي يجري إزالتها 28 من أصل 32 حيّاً.وأَكَّدَتِ اللجنةُ استمرار أعمال الإزالة في 8 أحياء وهي: بني مالك، والورود، ومشرفة، والجامعة، والروابي، والعزيزية، والرحاب، والربوة،مشيرة إلى أنها ستستكملُ أعمالَ الإشعارات وفصل الخدمات وصولاً لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية وفقًا لخطتها التنفيذية المعدلة والمعلنة سابقًا وتشملُ: المنتزهات ، وقويزة ، والعدل والفضل ، أم السلم ، وكيلو 14 الشمالي.// انتهى //21:02ت م0114