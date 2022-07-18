الأحساء 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسشاركتْ أمانةُ الأحساء في الاجتماع السنوي الرابع عشر للمدن الأعضاء في شبكة المدن المبدعة التابعة لمنظمة اليونسكو العالمية، الذي انطلقت أعمالُه اليوم بمدينة سانتوس بجمهورية البرازيل.وأوضحَ أمينُ الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا أنَّ المشاركةَ في الاجتماع، تأتي انطلاقاً من نيل الأحساء عضوية الشبكة العالمية في المجال الإبداعي الخاص بالحرف اليدوية والفنون الشعبية بمبادرة من أمانة الأحساء، مشيراً إلى أنه سيجري عرض تجربة الأحساء في المحافظة على التراث كأول مدينة خليجية والثالثة عربياً عبر العديد من المشروعات والمبادرات .وبَيَّنَ الملا أنَّ المشروعاتِ والمبادراتِ التي قامتْ بها الأمانةُ في سبيل رفع معدلات النمو واستدامة الحرف اليدوية والفنون الشعبية، جاءت نتيجة مشاركة فعّالة من القطاعين العام والخاص في الأنشطة الثقافية، بما يتوافقُ مع أهداف الشبكة الإبداعية.وأكدَ سعيَ أمانة الأحساء لتعميق دورها المجتمعي في تقديم الخدمات للحرفيين وإشراكهم في معظم المناسبات والمهرجانات والفعاليات،نظير ما تمتلكُه المحافظةُ من مقوماتٍ إبداعية تجعلها في مصاف نظيراتها من دول العالم .// انتهى //21:07ت م0115