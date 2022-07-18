القاهرة 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسأدانَ الأمينُ العامُّ لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التفجيرَ الإرهابيَّ الذي استهدفَ فندقًا وسط مدينة جوهرعاصمة ولاية هيرشبيلي الصومالية، وأسفرَ عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 7 آخرين.وأكدَ أبو الغيط - في بيان اليوم- وقوفَ الجامعة العربية وتضامنَها مع الصومال شعبًا وحكومةً في مجابهة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، معربًا عن تعازيه للحكومة الصومالية ولأسر الضحايا جرَّاء هذا العمل الإرهابي الآثم، راجيًا الشفاءَ للمصابين.// انتهى //21:25ت م0118