سياسي / الأمينُ العامُّ للجامعة العربية يدينُ التفجيرَ الإرهابيَّ في الصومال
الاثنين 1443/12/19 هـ الموافق 2022/07/18 م واس
القاهرة 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واس
أدانَ الأمينُ العامُّ لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، التفجيرَ الإرهابيَّ الذي استهدفَ فندقًا وسط مدينة جوهرعاصمة ولاية هيرشبيلي الصومالية، وأسفرَ عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 7 آخرين.
وأكدَ أبو الغيط - في بيان اليوم- وقوفَ الجامعة العربية وتضامنَها مع الصومال شعبًا وحكومةً في مجابهة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، معربًا عن تعازيه للحكومة الصومالية ولأسر الضحايا جرَّاء هذا العمل الإرهابي الآثم، راجيًا الشفاءَ للمصابين.
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