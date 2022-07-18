إسلام آباد 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسلقي عشرون شخصاً على الأقل مصرعَهم إثر انقلاب عبارة اليوم في نهر السند جنوب باكستان.وأوضح مسؤولٌ في الشرطة الباكستانية أنَّ العبارةَ انقلبت في عَرَضِ النهر وكانت تقلُّ أكثرَ من ستين راكباً،مبيِّنًا أنَّ فرقَ الإغاثةِ هرعتْ إلى موقع الحادث، ونجحَت في إنقاذ العديد من المنكوبين، بالإضافة إلى انتشال عشرين جثةً للضحايا، مشيراً إلى أنَّ معظمَ الضحايا من النساء.//انتهى//21:31ت م0121