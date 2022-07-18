أبها 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسانطلقَتْ - أمس الأحد- فعالياتُ الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في قطاعِ حموان التابعِ لإدارة تعليم محافظة محايل عسير، التي تُنَفِّذُها وزارةُ التعليم ضمن حملاتها الصيفية لهذا العام بالتعاون مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة، وذلك في 29 مركزاً للبنين والبنات بالمحافظة.وأوضحَ مديرُ تعليم المحافظة حامد الشمراني أنَّ الحملةَ تستهدفُ ١٠٥٠ مستفيداً ومستفيدةً، لافتًا النظر إلى أنَّ المستفيدين من الحملة يحظون - أيضًا- بخِدْمَاتٍ اجتماعيةٍ وصحيةٍ إلى جانب خِدْمَاتِ التعليم؛وذلك بهدف خلق مجتمعٍ واعٍ بلا أميَّة.// انتهى //21:33ت م0122