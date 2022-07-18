رياضي / خسارةُ أخضر السلة للشباب أمام الكويت
الاثنين 1443/12/19 هـ الموافق 2022/07/18 م واس
الرياض 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واس
خسرَ المنتخبُ السعودي للشباب لكرة السلة أمام نظيره الكويتي بنتيجة 79 - 62، في اللقاء الذي أقيم - اليوم- في العاصمة المصرية القاهرة، ضمن مباريات الدوري التمهيدي للبطولة العربية للشباب لكرة السلة (19).
وتَقَدَّمَ المنتخبُ الكويتي في المدة الأولى 23 - 17 ، واستمرَ في تقدمه في المدة الثانية أيضاً بنتيجة 38 - 33 ، فيما شهدت المدة الثالثة عودة المنتخب السعودي ليتعادل 53 - 53، إلا أن المدة الرابعة جاءت معها سيطرة وأفضلية للمنتخب الكويتي لينهي اللقاءَ لصالحه.
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