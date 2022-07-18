القاهرة 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسفازَ منتخبُ الجزائر لكرة اليد على نظيره الغينيّ بنتيجة (27-26)، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم بصالة الدكتور حسن مصطفى،ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد في نسختها الـ (25) للرجال، التي تستضيفُها مصرُ حاليًّا.وتَقَدَّمَ المنتخبُ الجزائري في الشوط الأول بنتيجة (12-10)، وواصلَ تفوقَه في الشوط الثاني، لينهي المباراةَ لصالحه بنتيجة (27-26)، ويحصد المركزَ الخامسَ في هذه البطولة القارية، متأهلاً بذلك لمنافسات بطولة العالم لكرة اليد 2023.يذكرُ أنَّ لوائحَ البطولة الأفريقية؛ تنصَّ على تأهل المنتخبات التي تحتلُّ المراكزَ الخمسةَ الأولى في هذه البطولة، وهي "مصر والرأس الأخضر وتونس والمغرب والجزائر"، إلى بطولة العالم المقرَّرِ إقامتُها في السويد وبولندا في يناير المقبل.//انتهى//22:10ت م0124