الباحة 19 ذو الحجة 1443هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم مهرجان العسل الدولي الرابع عشر، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة وجمعية النحالين التعاونية بالباحة، وذلك بمقر الجمعية بمحافظة بلجرشي .ولدى وصول سموه قام بقص الشريط لمعرض مهرجان العسل إيذاناً بافتتاحه، ثم تجول به وشاهد معروضاته، مستمعاً إلى شرح من رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان البروفيسور أحمد الخازم، الذي أوضح أن المهرجان يأتي بمشاركة حوالي ٧٠ عارضاً، يمثلون عارضي العسل الذي يعرضون مختلف أنواع العسل، مثل السدر والسمرة والطلح والمجرى والصيف ، إلى جانب أركان الجهات الحكومية والهيئات والشركات التي تضم وزارة البيئة والمياه والزراعة، ‏حيث تشارك ببرنامج ريف ‏عن المنتجات العضوية وإدارة المناحل وإنتاج العسل، والمركز الوطني ‏لحماية الغطاء النباتي مكافحة التصحر، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و بنك التنمية الاجتماعية وهيئة الغذاء والدواء ‏ومنظمة الأغذية للأمم المتحدة وشركة أرامكو السعودية والبريد السعودي و جمعية النحالين التعاونية، بالإضافة لأركان الأسر المنتجة والداعمين والرعاة.وبين أن المهرجان يتضمن مشاركات محلية ودولية من خلال المؤتمر والمعرض، يمثلون ٣٥ دولة، حيث يشهد المؤتمر ٤٦ ورقة علمية عن العسل وتربية النحل ، مشيراً إلى أن تنظم المهرجان بمقر الجمعية في هذا العام يأتي بعد اكتمال وجاهزية المباني والمنشآت الخاصة بالجمعية، والتي تضم مولاً للتسوق ومشروعاً فندقياً سكنياً، ومعارض ومعملاً للصناعات الخشبية لإنتاج الخلايا، وآخر للصناعات الحديدية، ومعملاً لإنتاج وتعبئة العسل، وبرادة مركزية، إضافة إلى المعهد الدولي للتدريب ومتحف الجمعية.وفي ختام الجولة كرّم سمو أمير منطقة الباحة الداعمين والرعاة والجهات المشاركة في المهرجان .// انتهى //23:01ت م0129