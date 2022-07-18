القاهرة 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة التنسيق والتعاون بين دول العالم كافة؛ لمواجهة أزمة الطاقة والتخفيف من آثارها، واصفًا هذه الأزمة بأنها أزمة عالمية كاشفة لا تقتصر فقط على توفر إمدادات الطاقة، ولكن تتعلق بتكلفة هذه الإمدادات التي تؤثر بشكل مباشر على الأسعار في دول العالم، ومن ضمنها مصر.وأوضح الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المستشار الألماني أولاف شولتز في برلين اليوم إن مصر عازمة على الاستمرار في بذل جهودها بالتنسيق مع الأشقاء والشركاء لتسوية الأزمات ومعالجة مسببات التوتر في المنطقة، مشددًا على استمرار بلاده في سعيها لإيجاد حل عادل يراعي متطلبات أمنها المائي من خلال التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة.وأشار الرئيس المصري إلى أنه اتفق مع المستشار شولتز على استمرار التنسيق إزاء قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ومواجهة التطرف والإرهاب وظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكذلك العمل على إيجاد حلول وآليات عملية تخفف من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة على الدول الأكثر تضررًا.ونوّه المستشار الألماني من جانبه، بدور مصر المحوري في تحقيق الاستقرار في المنطقة، لاسيما في قطاع غزة وليبيا، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مصر وألمانيا، وتطوير المزيد من المشروعات المشتركة بين البلدين.// انتهى //23:08ت م0130