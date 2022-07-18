الجزائر 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسبدأت اليوم بالجزائر أعمال المنتدى الاقتصادي الجزائري ـ الإيطالي، برئاسة رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، وبمشاركة نحو 500 رجل أعمال من البلدين من مختلف المجالات.وأشار رئيس الوزراء الجزائري في كلمة ألقها خلال افتتاح أعمال المنتدى المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والإيطاليين إلى بناء شراكات طموحة تتعدى السوق الجزائرية إلى الأسواق المجاورة ،لا سيما الإفريقية منها ، مشيراً إلى أن هناك بعض المزايا التنافسية التي تجعل من الجزائر بوابة لإفريقيا.من جهته دعا رئيس مجلس الوزراء الإيطالي إلى العمل يداً بيد في جميع المجالات، لافتا النظر إلى أن الشركات الإيطالية حاضرة في الجزائر في العديد من القطاعات، وفي مقدمتها الطاقة والبنى التحتية والنقل والصناعات الغذائية، غير أن هذه الشراكات مدعوة للتوسع إلى قطاعات أخرى .// انتهى //23:09ت م0131