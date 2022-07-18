عرعر 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في الإمارة بمدينة عرعر اليوم، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين في جلسة سموه المسائية.وفي بداية اللقاء تطرق سموه في حديثه إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، منوهاً بالإجراءات المتميزة والخدمات والتسهيلات التي قدمتها القيادة الحكيمة ليؤدي الحجاج مناسكهم بكل يسر وسلاسة وراحة وهم آمنون مطمئنون .وعد سموه النجاح المتميز لتنظيم موسم الحج لهذا العام امتداداً للمسيرة التاريخية المباركة لهذه البلاد قيادةً وحكومةً وشعبا في استقبال ضيوف الرحمن وحسن التنظيم لأداء مناسك هذه الشعيرة العظيمة، عبر سواعد وطنية من خلال تسخير الإمكانات اللازمة كافة، سواء البشرية منها أو المادية أو التقنية، بما يلائم شرف الزمان والمكان لهذه الشعيرة المباركة.وأشار سموه إلى ضرورة مضاعفة الجهود البلدية والخدمية من الجميع، سواء في أمانة المنطقة أو البلديات، بالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات ذات الصلة، وأهمية خدمة المواطن وتفعيل الخدمات والجهود, والاهتمام بكل ما من شأنه راحة المواطنين، ومضاعفة الجهد، ورفع كفاءة الأداء وكفاءة الإنفاق والتكامل بين جميع الجهات ذات الصلة.وأكد سموه أهمية تطوير وتقديم أفضل الخدمات بمختلف المرافق الصحية بالمنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها, والاهتمام الكامل بمؤشر نسبة رضا المستفيدين وتقييمه ومراجعته بشكل يومي، وتسخير الطاقات البشرية والآلية لتقديم أرقى وأفضل خدمات الرعاية الصحية .وفي ختام الجلسة سأل سموه الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ موفور الصحة والعافية، وأن يديم على المملكة أرض الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان والاستقرار ورغد العيش تحت قيادتها الحكيمة، وفي ظل الدعم غير المحدود والرعاية الكريمة التي يحظى بها أبناء هذا الوطن الكريم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - الذين يضعون نصب أعينهم رفعة هذا البلد ورفاهية مواطنيه .بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.// انتهى //23:29ت م0133