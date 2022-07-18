نيويورك 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً اليوم بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 215.65 نقطة بمقدار 0.69% ليغلق عند 31072.61 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 32.31 نقطة بمقدار 0.84% إلى 3830.85 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً 92.37 نقطة بمقدار 0.81% إلى 11360.05 نقطة.// انتهى //23:53ت م0135