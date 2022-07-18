القاهرة 19 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 18 يوليو 2022 م واسحصد منتخب المغرب المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد التي تستضيفها مصر حالياً، بعد فوزه على نظيره التونسيّ بنتيجة (28 - 24 )، في المباراة التي جمعتهما اليوم بصالة الدكتور حسن مصطفى.وتقدم المنتخب المغربي في الشوط الأول بنتيجة (14 - 12)، ليواصل التقدم في الشوط الثاني، وينهي اللقاء لصالحه بنتيجة (28 - 24 )، مُحتلاً بذلك المركز الثالث في هذه البطولة القارية، فيما احتل المنتخب التونسي المركز الرابع.يُذكر أن منتخبي المغرب وتونس كانا قد ضمنا التأهل لبطولة العالم لكرة اليد 2023، حيث تنص لوائح البطولة الإفريقية على تأهل المنتخبات أصحاب المراكز الخمسة الأولى، وهي "مصر والرأس الأخضر وتونس والمغرب والجزائر"، إلى بطولة العالم المقرر إقامتها في بولندا والسويد في يناير المقبل.// انتهى //23:55ت م0136