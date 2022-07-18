القاهرة 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واستُوّج المنتخب المصري لكرة اليد ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للرجال في نسختها الـ (25) التي استضافتها مصر، بعد تغلبه على نظيره منتخب كاب فيردي "الرأس الأخضر"، في المباراة النهائية للبطولة، التي أقيمت بينهما اليوم بصالة الدكتور حسن مصطفي، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.وحسم المنتخب المصري الشوط الأول بتقدمه بنتيجة (24 - 12 )، وواصل تفوقه في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوزه على نظيره "الرأس الأخضر" بنتيجة (37 - 25 )، ويحصد بذلك منتخب مصر لكرة اليد اللقب القاري الثامن في تاريخه.وكان المنتخب المصري لكرة اليد للرجال قد تأهل رسميًا إلى بطولة العالم لكرة اليد 2023، المقرر إقامتها في بولندا والسويد في يناير المقبل.// انتهى //00:46ت م0001