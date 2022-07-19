أبها 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسعقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما أمس في مدينة أبها اجتماعا برئاسة الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاء الله السلمي.وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور السلمي باسم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي بالمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب لكرة القدم التي ينظمها الاتحاد العربي، ويستضيفها الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة من 20 يوليو الحالي حتى 6 أغسطس المقبل بمشاركة 18 منتخبا، مثمنا للاتحاد السعودي لكرة القدم التعاون والخدمات المقدمة خلال استضافة البطولة.في سياق آخر وصلت أمس إلى مدينة أبها منتخبات مصر والبحرين وعُمان والجزائر والأردن والإمارات ولبنان وتونس، استعدادا للمشاركة في منافسات البطولة.وفي جانب آخر تم اعتماد قائمة الحكام المشاركين في إدارة المباريات، والتي ضمت للساحة كل من : صدام عمارة (الأردن) وسلطان الحمادي (الإمارات) ومحمد طرار (البحرين) ونعيم حسني (تونس) ويوسف قموح (الجزائر)، وسامي الجريس (السعودية) وعبدالعزيز جعفر (السودان) ويوسف سعيد (العراق) وعمر البعقوبي (عمان) وعبدالله الكندري (الكويت) وأحمد علاء الدين (لبنان) ومحمد المبروك (ليبيا) ومحمد معروف (مصر) وجلال جيد (المغرب) وعبدالعزيز أبوه (موريتانيا).وضمت قائمة الحكام المساعدين كل من: مسعود حسن (الإمارات) ومساعد فوزي (تونس) وعبان عادل (الجزائر) ورشيد وعيس (جيبوتي) وهشام الرفاعي (السعودية) ورامي طعان (سوريا) وعبدالله الجرداني (عُمان) وأشرف أبو زبيدة (فلسطين) وعلي فقيه (لبنان) ومحمد أمراجع (ليبيا) وسامي أبو زيد (مصر) وعبدالصمد أبرتون (المغرب) ويوسف محمد (موريتانيا) وإبراهيم صالح (اليمن).// انتهى //01:47ت م0002