القاهرة 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسالتقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بوزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريشت، وذلك على هامش زيارته الحالية للعاصمة الألمانية برلين، للمشاركة في الجلسة رفيعة المستوى لحوار بيترسبرج للمناخ.وبحث الجانبان خلال لقائهما الليلة الماضية علاقات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال العسكري والأمني، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن استعراض تطورات الأوضاع في منطقتيّ الشرق الأوسط وشرق المتوسط.// انتهى //02:00ت م0003