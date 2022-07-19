الرياض 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسأعلن المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 20 عاما صالح المحمدي قائمة "الأخضر" المشاركة في بطولة كأس العرب التي ستنطلق بعد غدٍ الأربعاء في أبها وتستمر حتى الـ 6 من أغسطس المقبل بمشاركة 18 منتخبا.وضمت القائمة أسامة المرمش، بلال الدواء، حامد الشنقيطي، عبدالعزيز الفرج، أحمد الجليدان، محمد سليمان، محمد الدوسري، سويلم المنهالي، سالم النجدي، وليد عياش، فيصل الصبياني، عبدالله الزيد، عبدالعزيز العليوة، مصعب الجوير، ثامر الشهراني، عبدالله العنزي، محمد المري، صالح الرحماني، ياسين الزبيدي، عبدالملك العييري، مشاري النمر، يزيد جوشان، عبدالله رديف.من جانبه واصل المنتخب السعودي اليوم تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب موريتانيا بعد غدٍ الأربعاء في افتتاح البطولة، إذ أجرى اللاعبون حصتهم التدريبية على الملعب الرديف لمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية متنوعة.ومن جانب آخر عُقدت مساء أمس في مقر سكن بعثة المنتخب السعودي محاضرة حول آخر التحديثات في قانون كرة القدم، قدمها المحاضر المعتمد لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم علي الأحمري.يذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عاما، يأتي على رأس المجموعة الأولى في البطولة وإلى جانبه منتخبي العراق وموريتانيا.// انتهى //02:16ت م0004