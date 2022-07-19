ظهران الجنوب 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسدشن محافظ سراة عبيدة مسفر بن حامد آل محضي أمس فعاليات الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية التي تنفذها وزارة التعليم للبنين والبنات في قطاع تهامة، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة ورؤساء المراكز.و ثمن آل محضي الجهود والبرامج التي تنفذها وزارة التعليم للمساهمة في محو الأمية بين أفراد المجتمع, وتصحيح ما يعتري بعض المستهدفين من مفاهيم خاطئة وتوعيتهم صحيا واجتماعيا وإرشادهم في شتى المجالات، منوها بالنتائج الإيجابية التي حققتها حملات محو الأمية في القضاء على الأمية وانخفاض معدلاتها في المجتمع المحلي.وأوضح مدير التعليم المشرف العام على الحملة الدكتور حسن العلكمي أن الحملة يستفيد منها أكثر من 430 دارسا ودارسة مقسمين على عشرة مراكز للبنين والبنات تشمل خشم عنقار، والقايمة, والعتاب, ووادي الحيا, وأثرب,المفجر،وتستمر لمدة 40 يوما، حيث سيقدم خلالها العديد من البرامج التعليمية والتثقيفية والصحية والتوعوية والدينية والطبية والاجتماعية والبيطرية، بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والجمعيات الخيرية في المنطقة.// انتهى //03:45ت م0005