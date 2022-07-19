تونس 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسأعلنت وزارة الدفاع التونسية عن مقتل عسكري تونسي من قبل مهربين بجنوب البلاد.وأوضحت الوزارة في بيان لها أمس بثته وكالة الأنباء التونسية أنه تم تبادل إطلاق النار بين وحدة عسكرية عاملة بمنظومة تأمين الحدود بقطاع برج الخضراء جنوب البلاد إثر تصديها لست سيارات تهريبحاولت دخول الحدود التونسية قادمة من ليبيا في اتجاه الجزائر ، وقد نتج عن تلك العملية إصابة العسكري بطلق ناري أسفر عن وفاته في نفس المكان، مؤكدة أنه تم إجبار المهربين على الفرار والعودة أدراجهم.// انتهى //04:16ت م0009