إسلام آباد 20 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 19 يوليو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم الدور الريادي الذي تؤديه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظهما الله ـ للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.وسلطت الضوء على مساعي رئيس الوزراء شهباز شريف لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية الداخلية، وعزمه على وضع حد للتضخم وموجات الغلاء المعيشي.واهتمت بتجديد باكستان والصين عزمهما على مواصلة التعاون الاستراتيجي القائم بينهما للتعامل مع القضايا والتحديات الإقليمية، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية.وتناقلت صحف الثلاثاء أنباء مقتل عشرين شخصاً معظمهم من النساء إثر انقلاب عبارة في نهر السند جنوب باكستان، وتعرض الأجزاء الشمالية من باكستان لزلزال بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر دون وقوع خسائر.وفي الشأن الإقليمي والدولي تابعت صحف إسلام آباد تطورات الوضع السياسي في سريلانكا، ودخول بريطانيا في أسبوع حاسم للسباق إلى رئاسة الوزراء، وتعرض الدول الأوروبية لموجة حر قياسية.// انتهى //06:10ت م0011